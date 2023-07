Antonella Clerici in vacanza con la figlia Maelle: la bellissima foto insieme

Dopo la vacanza con il compagno Vittorio Garrone, Antonella Clerici si gode un po' di relax con la figlia Maelle. La ragazzina a metà giugno ha sostenuto l'esame di terza media e a settembre frequenterà il liceo classico, questi per lei sono quindi mesi di spensieratezza prima di iniziare i cinque anni di superiori.

Le due sono sedute a un tavolino e di fronte a loro c'è un menù, quindi campiamo che erano a pranzo fuori, e a scattare la foto è stata Cristina Moscino, l'assistente personale di Antonella. "Io e la mia Maelle" ha scritto Clerici a corredo della foto. In molti hanno commento il post tra cui anche alcuni vip come Mara Venier che ha pubblicato dei cuori, Elisabetta Canalis che ha scritto "che bella signorina" e anche Francesca Fagnani che proprio come Venier ha lasciato un cuore.

"A scuola la chiamavano la figlia della Clerici, come fosse una raccomandata, ma lei con grande tenacia è riuscita a farsi apprezzare" ha raccontato di recente Antonella parlando della figlia: "Ha tante amiche e l'anno prossimo farà il classico a Novi, un ottimo liceo pubblico. Lei lo sa: il mio mantra è la cultura rende liberi. E infatti è una ragazza studiosa".