Antonella Clerici in onda nonostante l’influenza: “Perché sono forte abbastanza”

Nella giornata di ieri Antonella Clerici ha fatto preoccupare i fan assentandosi dalla diretta di ?E? sempre Mezzogiorno?.

Il cooking show stato sostituito da alcune repliche e la conduttrice ha spiegato sui social i motivi della sua assenza.

?Ho avuto la febbre molto alta, ho avuto una sorta di intossicazione, quindi non sono stata tanto bene?, ha fatto sapere attraverso un video.

Ma la Clerici, nonostante la spossatezza, si è mostrata non intenzionata a stare lontana dal pubblico: ?Spero domani di essere assolutamente con voi. Quindi a prestissimo, un abbraccio?, ha aggiunto.

Le parole di Antonella Clerici

Promessa mantenuta oggi Antonella è tornata in onda. La sua presenza confermata dapprima da una storia Instagram postata dalla conduttrice in cui si è mostrata sorridente nello studio di ?E? sempre Mezzogiorno?, con indosso uno chemisier dei toni del rosa.

La foto corredata dal brano di Cher ?Cause I?m strong enough", perché sono forte abbastanza, proprio a voler dimostrare la resilienza e la volontà di stare vicino al pubblico della conduttrice.

Antonella ha aperto la puntata del cooking show di mercoledì 11 maggio illustrando dapprima il suo stato di salute ai telespettatori: ?Come sapete non sono stata bene. Non sono ancora in splendidissima forma, non ho il covid o altre cose?, ha tenuto a chiarire, proseguendo: "Ho preso un?influenza che mi sembra di capire hanno preso tutti. Ma insomma sono bella tonica e tra qualche giorno ballerò, canterò, farò di tutto?.

Insomma Antonella nonostante qualche acciacco non ha voluto mancare l?appuntamento di Rai1 delle 12,00.

Tra ricette e aneddoti la padrona di casa ha condotto con la sua solite verve e ironia la puntata, non mancando di fare gli auguri all?amico e collega Alessandro Cattelan che oggi spegne 42 anni, congratulandosi anche per il successo dell?Eurovision: ?Complimenti per , grande successo dell? Eurovision con Laura Pausini e Mika. Un grande spettacolo, brava la Rai, grandi ascolti!?

Insomma la Clerici appare irriducibile, specie grazie al sostegno e l?amore del suo pubblico che ha voluto ringraziare a fine puntata: ?Grazie per il vostro affetto! Siete, siamo, la casa del mezzogiorno! A domani?.