Edoardo e Antonella: "Al Gf i momenti intimi ci sono stati. Un figlio? Sì, ma con la testa mia, lei è matta"

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stanno imparando a conoscersi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip: lui squalificato a poche settimane dalla fine del reality, lei eliminata - si dice dai suoi follower che avevano capito quanto lei soffrisse - a sole due puntate dalla finalissima. La prima cosa che hanno fatto è stata correre l'una tra le braccia dell'altro. Lui la aspettava fuori dalla porta rossa a braccia aperte e da quel momento non si sono più divisi. Su Instagram pubblicano quotidianamente contenuti insieme e dalle ultime storie sembrerebbero essere state fatte anche le presentazioni in famiglia.

E proprio di famiglia hanno parlato nell'intervista di coppia, la prima forse di una lunga serie, al settimanale Chi. I genitori di lui sono innamorati di lei, la madre di Donnamaria riconosce che sia "simpaticissima" e "matta come un cavallo" ma aggiunge "però è bella", e anche quelli di lei, figure ingombranti che hanno spesso fatto parlare viste le dichiarazioni rilasciate nel corso di questi mesi, approvano Edoardo.

L'intimità al Grande Fratello e i progetti di vita, tra cui un figlio, a cui starebbero già pensando

Immancabile una domanda piccantina su come abbiano trascorso questi giorni insieme e la risposta "abbiamo fatto tutto" lascia molto spazio all'immaginazione, ma proprio questa sincerità ha servito un assist non indifferente al giornalista che gli chiede se anche dentro la casa abbiano avuto modo di divertirsi e anche in questo caso con grande spontaneità Fiordelisi ha esclamato: "Ma sempre, abbiamo fatto anche la capanna". A nulla sono serviti gli interventi di Donnamaria per cercare di farle dire di meno. La casa del Gf Vip ancora una volta è stata l'alcova di un'altra coppia.

Un rapporto che a tutti è apparso molto litagarello e con molti alti e bassi, che loro stessi descrivono come Guerra e pace o anche Guerre Stellari, però ammettono che "viversi al di fuori delle telecamere è diverso e infatti ammettono che si stanno conoscendo davvero adesso, anche in modalità più distese: "A livello di passione, di interesse, di confronto, una volta usciti si ricomincia daccapo, non dico dalla fase del corteggiamento, ma di certo con le farfalle nello stomaco".

E alla domanda se stessero o meno pensando al matrimonio i due non hanno dato una risposta precisa: "Ci siamo promessi, che quando stiamo bene...." ha dichiarato Antonella e poi Edaordo ha aggiunto: "Ieri sera mi faceva vedere con un'applicazione come verrebbe nostro figlio. E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei e per l'80% con la testa mia e per il 20% con la testa sua, non per altro, perché è tanto matta".