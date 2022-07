L'estate hot di Antonella Mosetti: completamente nuda su Instagram

Un anno fa Antonella Mosetti, 46 anni, è sbarcata su Onlyfans, la popolare piattaforma che offre intrattenimento tramite abbonamento. La showgirl romana non ha avuto paura di mettersi a nudo sul sito web mostrandosi seducente e senza veli. Uno stile sexy e provocante che l’ex gieffina ha adottato anche sulla sua pagina Instagram. Tuttavia con grande dispiacere dei fan qualche settimana fa la donna aveva raccontato di essersi presa una pausa dai social a seguito di una grave perdita economica.

La svolta hot anche su Instagram

Dopo qualche giorno di assenza la Mosetti è tornata alla carica, più sexy che mai. La 46enne ha infiammato Instagram con dei suoi scatti bollenti. Ad Antonella non basta pubblicare le sue mise provocanti fatte di bikini mozzafiato e scollature vertiginose. Complice il caldo che attanaglia l’Italia, la showgirl ha deciso di liberarsi del tutto degli indumenti, in delle foto che non lasciano spazio all’immaginazione. Due giorni fa ha postato una serie di scatti immersa nelle campagne perugine. La particolarità delle immagini ? Antonella è completamente nuda, coperta solo da un grande ventaglio animalier che cela le intimità. Una foto decisamente hot che è piaciuta al pubblico maschile. Oggi la Mosetti ha deliziato i followers con un altro scatto senza veli. La showgirl è apparsa su Instagram come mamma l’ha fatta, con solo un poncho a schermare il suo corpo, da cui fanno capolino due tatuaggi in aree proibite: una farfalla sull’inguine e una ninfea in mezzo al seno. “Gipsy soul”, “Anima gipsy”, scrive Antonella a corredo della foto, che come di consueto riceve l’approvazione del suo pubblico.