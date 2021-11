Amici, Antonino Spadaccino racconta la malattia mentale della mamma: "Basta con i tabù"

"Nel nostro Bel Paese si parla sempre troppo poco delle malattie mentali e il più delle volte lo si fa con imbarazzo, come se fosse un tabù purtroppo": a parlare è Antonio Spadaccino, diventato famoso grazie alla partecipazione e la vittoria alla quarta edizione di Amici di Maria De Filippi, che ha scelto Instagram per condividere un momento doloroso della sua vita.

Il cantante ha infatti rivelato che alla mamma è stata diagnosticata una malattia mentale. Non ha specificato di quale si tratti, ma le parole scelte lasciano pensare a una forma di Alzheimer: "Antonio, oggi alla visita il medico mi ha detto che mi potrà capitare di dimenticare delle cose ma io non voglio che accada, così ho trovato una soluzione - ha riportato Spadaccino - dobbiamo fare cose pazze per creare ricordi fortissimi. Oggi dopo la visita medica mi porti a mangiare americano?". A corredo della riflessione una serie di foto che ritraggono mamma e figlio condividere un pasto del fast food e sorridere insieme.

"Questi sono alcuni momenti di questa giornata difficile per me - ha detto Spadaccino - Da oggi per me il Tempo e lo Spazio avranno un valore assolutamente reale, per dirla in breve 'solo se ne vale la pena'. La mia mamma è proprio rock. Non c’è nulla di imbarazzante nel parlare della malattia mentale - ha aggiunto - nel manifestare un problema, una debolezza, un disagio, c’è solo coraggio e voglia di vivere al 100%. Abbiatene cura, abbiate cura del vostro Tempo".

Il post ha riscosso in breve tempo tantissime reazioni e commenti, e il profilo del cantante è stato invaso da manifestazioni di supporto e sostegno cui lui ha voluto rispondere con un video in cui, emozionato, ha ringraziato tutti e rinnovato l’invito a tenere stretti i propri affetti.