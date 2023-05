"Luna Marì non è figlia di Belen", la risposta di Antonino Spinablese all'assurda teoria

L'anno scorso, a ottobre, era diventato virale su TikTok il video di una donna, Tatiana Sova, nel quale spiegava che era lei la vera madre di Luna Marì e non Belen. La coppia, secondo il racconto di Sova, avrebbe acquistato i suoi ovociti illegalmente e per questo motivo la bimba in realtà sarebbe figlia sua.

Una donna su Instagram ha riaperto la questione commentando alcune foto di Antonino con la figlia scrivendo: "Avete fatto un bell'investimento comprando gli ovociti di Tatiana asportati illegalmente nell'ospedale. Solo grazie a quegli ovociti sei diventato famoso. La bambina sarà restituita alla vera madre biologica. Un bell'investimento con un guadagno sicuro. Una piccola schiva indifesa gratis che devi mantenere. Basta sfruttarla nei social". Antonino Spinalbese ha però deciso di rispondere a queste illazioni e riportando il virgolettato della signora ha chiarito: "Signora Maria, non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare 'gli ovociti di Tatiana'?". Anche se non era necessario Antonino ha finalmente chiuso la questione riguardante gli ovociti rubati.

La storia di Tatiana Sova

Tatiana sosteneva di essere stata operata da dei chirurghi plastici presso l’Ospedale Borgotrento di Verona: durante l'intervento i medici, di cui fa nomi e cognomi, le avrebbero asportato illegalmente e senza il suo consenso ovociti e gameti. Stando alla ricostruzione di Sova Belen e Antonino si sarebbero appropriati dei suoi ovociti poiché, secondo Tatiana, Rodriguez sarebbe in realtà una donna transessuale: "Belen è un uomo non è nata donna, non ha utero e ovaie". Per questo motivo la presentatrice e Spinalbese avrebbero comprato illegalmente gli ovociti per poi fare affidamento ad una madre surrogata: la coppia avrebbe quindi inscenato una gravidanza. Questa sua tesi era stata raccontata in più video, ma nonostante fosse diventata virale Spinalbese ne sarebbe venuto a conoscenza solo pochi giorni fa e per questo avrebbe risposto al commento della signora che aveva commentato le sue foto con la figlia.