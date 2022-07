Anya Taylor-Joy, matrimonio segreto con Malcolm McRae

Fiori d’arancio per Anya Taylor-Joy. La protagonista della regina degli scacchi avrebbe sposato il fidanzato Malcolm McRae con un matrimonio segreto svolto in un tribunale negli Stati Uniti, secondo quanto riporta la testata statunitense Page Six. L’indiscrezione è trapelata dopo che l’attrice è stata fotografata lo scorso lunedì in compagnia di McRae, mentre indossava quello che sembra essere un sontuoso anello fidanzamento, con tanto di smeraldo, sull'anulare sinistro. La Taylor-Joy , 26 anni, aveva fatto parlare di fidanzamento ufficiale con il musicista e attore 27enne già il mese scorso, dopo che aveva sfoggiato un prezioso anello con diamante sulla mano destra.

Anya e Malcom innamoratissimi

La coppia sta insieme da oltre un anno. Taylor-Joy e McRae sono usciti allo scoperto durante l’ afterparty degli Oscar organizzato da Vanity Fair a febbraio, calcando il red carpet mano nella mano. Il mese successivo l’attrice si sbottonò sul nuovo fidanzato nel corso di un’intervista a Vogue: “L'altro giorno ho detto al mio partner che era il mio hobby", ha detto Taylor-Joy. Ha aggiunto: “Ho finalmente trovato qualcuno che siederà felicemente in silenzio con me a leggere. Praticamente abbiamo 80 anni e 7 allo stesso tempo, e funziona davvero bene”. In quell’occasione Anya parlò anche delle difficoltà di portare avanti una relazione a distanza, dicendo: "Sì, è difficile, ma è anche fantastico perché quando state insieme apprezzi davvero il tempo che hai. Le attività quotidiane quotidiane sono così piene di gioia. Adoro andare alla stazione di servizio con lui, fare il pieno in macchina e andare a fare colazione”, aveva detto.

La cerimonia ufficiale

Un amore che sembra dunque procedere a gonfie vele. Secondo quanto riporta una fonte a Page Six pare che Taylor-Joy e McRae dopo la cerimonia privata abbiano intenzione di organizzare una grande festa negli Stati Uniti. L’attrice al momento è infatti volata in Australia, dove è impegnata con le riprese del film “Furiosa” , il prequel di “Mad Max: Fury Road”. Anche mentre era intenta a salire in aereo Anya ha mostrato orgogliosa il suo anello con smeraldo.