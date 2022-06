Ashley Graham e le difficoltà di allattare in tandem due gemelli: "Sono stanca"

Ashley Graham a gennaio è diventata mamma bis accogliendo i gemellini Malachi e Roman, dopo aver avuto il primogenito Isaac. La modella sta sfidando la stanchezza, tipica delle neo-mamme, per assicurare ai due neonati tutto l’amore, e il latte, di cui hanno bisogno. La 34enne venerdì ha condiviso su Instagram un selfie mentre è intenta ad allattare al seno i due piccoli in tandem. “"Stanca. ma siamo qui ", ha scritto a corredo dello scatto.La top model e il marito Justin Ervin hanno accolto i due bambini il 7 gennaio, e Ashley non ha mai nascosto sui social le difficoltà di essere mamma di 3, compresi i suoi problemi con l'allattamento al seno. Graham proprio il mese scorso aveva raccontato di aver imparato a nutrire in tandem i suoi ragazzi, non senza disagi. L’operazione infatti ha ”alcune settimane di tentativi e errori" e "molte lacrime" prima che i due iniziassero ad attaccarsi correttamente. La modella ha condiviso uno scatto nelle sue storie Instagram, mostrando la sua "normale posizione di allattamento”, seduta su di una sedia con entrambi i bambini sdraiati su di lei. Ashley quando ha dato alla luce i gemelli era già mamma di Isaac, 2 anni, ma mentre con il primogenito l’allattamento al seno è stato facile, richiedendo solo "un giorno o due”, lo stesso non è stato per i nuovi arrivati.

L’asso nella manica di Ashley

La Graham questa volta ha deciso di avvalersi del supporto di una doula, una figura assistenziale che si occupa del supporto alla donna durante tutto il percorso perinatale, dalla gravidanza al post-partum.”La mia doula, che è anche una consulente per l'allattamento, è stata così gentile e amabile con me nell'aiutarci tutti e tre a capire come farlo insieme”, ha scritto Graham all’epoca. "Sono così grata di aver avuto un'infermiera per l'allattamento, che era anche la mia Doula, che lavorava con me ed era così calma, gentile e paziente con me, e mi ha davvero aiutato a perfezionare l’allattamento", ha detto. "Mi ci sono volute tre settimane buone per arrivarci davvero, davvero."