Ashley Graham in lingerie dopo il parto per "normalizzare tutti i corpi"

Ashley Graham, è una delle modelle curvy più apprezzate al mondo, pioniera della body positive e dell’accettazione di sé. Una sfida che passa anche per il post-partum, di cui la 34enne racconta senza tabù difficolta e conseguenze fisiche. Graham è infatti mamma di tre bambini: Isaac di 2 anni, e gemellini di 5 mesi Malachi e Roman, avuti dal marito Justin Ervin.A pochi mesi dal parto, Ashley ha voluto mostrare il suo corpo cambiato, senza timore, con il suo fare autentico e incoraggiante.

Un messaggio potente

La modella si è immortalata in un video con indosso della biancheria bianca. A corredo del post un potente messaggio: “Posto questo video per tutte le mamme che potrebbero non ‘riprendersi mai’ e per chiunque abbia bisogno di ricordare che il tuo corpo è bello nella sua forma più reale”, ha scritto nella didascalia incoraggiando i suoi followers ad amare il proprio corpo in tutte le fasi della vita. "Questo è il mio corpo forte, da cinque mesi dopo il parto, incinta da due anni, così com'è, nella speranza di normalizzare ulteriormente TUTTI i corpi in ogni fase della vita”, ha concluso. Ashley è diventata mamma dei gemelli il 7 gennaio, una gravidanza difficile arrivata dopo un doloroso aborto spontaneo, che la modella non ha avuto paura di raccontare.

I retroscena della maternità

Come per l’accettazione fisica Graham intende sdoganare tutte le proibizioni e i lati oscuri che gravitano intorno all’universo della maternità. La top model è impegnata a condividere i retroscena della sua nuova vita da mamma di tre figli, perché come ha rivelato a People: “sento che è la cosa giusta da fare per condividere una parte di me e quello che ho dovuto affrontare - sia con l'allattamento al seno, o gravidanza e caduta dei capelli dopo il parto, qualunque essa sia.” La 34enne ha documentato su Instagram i suoi problemi con l'allattamento al seno dei gemelli, raccontando come allattare per la seconda volta sia stato "opprimente". Nonostante abbia avuto un percorso più facile con il suo primogenito Isaac, dice di aver attraversato un periodo molto più difficile con i nuovi arrivati. Dopo aver posato nuda per il brand Spanx il mese scorso, nella sua prima pubblicità dopo aver dato alla luce i due figli, Graham ha spiegato che sta "raccogliendo e scegliendo" i suoi impegni da modella con ancora più attenzione ora che i suoi doveri di madre sono cresciuti. "Non voglio sentirmi sopraffatta nel tornare di corsa al lavoro", ha dichiarato.