Io e te, Barbara Alberti: "Il Covid? Siamo stati manipolati"

"Sono stupita di essere viva", così Barbara Alberti apre l'intervista di Pierluigi Diaco, nel salotto Rai di "Io e te". La domanda era un semplice "come stai?" e la risposta, com'è nel suo stile, non è stata per nulla scontata. La scrittrice e giornalista umbra rivela che in gioventù mai avrebbe pensato di arrivare a 70 anni e di conseguenza tutto quello che sta vivendo ora è una sorpresa.

Barbara Alberti: "Il Covid? Non mi fido"

Diaco la descrive libera, anticonvenzionale, fuori dagli schemi, una donna che non indugia e lo fa anche esprimendo la sua opinione su una situazione attualissima come l'emergenza sanitaria: "Non mi fido di questa cosa del Covid - dichiara - è un'arma troppo potente per farci fare quello che vogliono. Siamo stati manipolati".

L'amore

La scrittrice si mette a nudo anche sull'amore. "Io a 20 anni ho incontrato un uomo che aveva la mia età ma sembrava che ne avesse 80, sapeva tutto, era molto colto", così Alberti descrive l'inizio del suo rapporto con Amedeo Pagani: "Ci siamo amati, sposati, separati e ora viviamo da amici o forse no. Il termine corretto è avventurieri - continua - ha incontrato questa pazza di Umbertide, che portava le gonne inamidate, è stato il mio editor, anche se odio questo termine, sapeva ridere, sapeva amare, era innamorato della profondità".

Tv e radio

Parlando della sua recente avventura televisiva con il Gf Vip, ha fatto intendere come il motivo che l'ha spinta ad accettare fossero i soldi: "I ricchi non fanno tv, pensa a Mina, non si vede mai in tv". Quella che invece considera la sua dimensione, è sicuramente la radio, una realtà che a suo dire le viene bene e nella quale si sente perfettamente a suo agio anche se non concepisce il fatto che abbiano portato le telecamere anche negli studi radiofonici.