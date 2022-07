Barbara D'Urso, fisico da urlo a 65 anni: il video con il drone fa il pieno di like

Dopo una stagione densa di impegni televisivi Barbara D?Urso di gode le meritate vacanze. La conduttrice insieme ad un nutrito gruppo di amici sta trascorrendo l?estate nella sua villa di Calabio, il buen retiro prediletto da Barbara. Pare che la partenopea dovrà ritornare anticipatamente sul piccolo schermo già ad agosto a causa della campagna elettorale proprio per volere di Mediaset. Intanto la D?Urso e la sua crew si godono il soggiorno toscano all?insegna della spensieratezza, tra ottima cucina locale, partite a burraco, serate danzanti e tuffi nella splendida piscina della villa.

Delle vacanze sapientemente documentate da Barbara su Instagram, che nonostante la lontananza dalla tv non smette d?essere mattatrice, punzecchiando e intrattenendo i suoi ospiti, tra cui non mancano volti noti, come Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia. Tra uno scatto di gruppo e l?altro non mancano delle foto della signora della televisione italiana, che anche sui social non smette di stupire il suo pubblico. La D?Urso a 65 anni si mostra in splendida forma sfoggiando quotidianamente bikini mozzafiato. Tra le immagini in costume postate da Barbara non ne poteva mancare una con il lato B protagonista, che ha mandato in visibilio gli oltre 3 milioni di followers che seguono la presentatrice.

Il video con il lato B protagonista

Ma la D?Urso che si diverte a solleticare i suoi fan, oggi ha fatto molto di più. La napoletana ha postato un video di lei intenta a prendere il sole adagiata su un materassino nel bel mezzo della sua piscina. La particolarità è che la clip è stata ripresa da un drone, che regala agli spettatori una vista a 360 gradi sulla 65enne. ?Tintarella di? #drone?, scrive ironica Barbara. Il video Instagram svela il fisico da urlo della D?Urso, valorizzato da un costume intero e un?omogenea abbronzatura estiva. Ancora una volta il lato B della conduttrice torna ad essere protagonista, dimostrando come il regime alimentare e i duri esercizi cui si sottopone la D?Urso portino giovamento. Intanto Barbara almeno per l?estate ha messo da parte le sue ferree abitudini e si concede qualche strappo alla regola, facendosi deliziare dalle ricette dell?amica Angelica, ormai diventata chef ufficiale del gruppo.