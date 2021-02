Il retroscena bomba sulla 'guerra' tra Barbara d'Urso e Maria De Filippi

Una nuova indiscrezione piove sulla conduttrice napoletana dopo l'ipotesi di chiusura dello show 'Live - Non è la d'Urso'

Un nuovo retroscena piove su Barbara d'Urso e, anche stavolta, a lanciarlo è il sito Dagospia. Dopo il rumors secondo cui il suo show Live - Non è la d'Urso sarebbe sul punto di chiudere in anticipo a causa dei bassi ascolti, stavolta i pettegolezzi lanciati dal sito riguardano una presunta rivalità tra Barbara e Maria De Filippi, due delle regine di Mediaset. Tanto che il magazine diretto da Roberto D'Agostino arriva a parlare addirittura della clausola di un contratto.

La presunta guerra tra Barbara d'Urso e Maria De Filippi

"La vera spina nel fianco di Barbara D'Urso in Mediaset si chiama De Filippi - si legge - Ma da dove nasce la rivalità tra le due? Tutto è iniziato quando Maria "la Sanguinaria" ha chiesto e ottenuto dal "Biscione" una clausola nel suo contratto che proibisse alla D'Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni. Una separazione netta. Per la serie: resta pure nel tuo trash-salotto ma non mettere le mani sulla mia "roba".

Raramente, in effetti, i protagonisti di show come Amici o Temptation Island hanno presenziato nello show di d'Urso. Questa clausola non è presente nel contratto di Alfonso Signorini e infatti d'urso ha spesso ospitato i protagonisti del Grande Fratello Vip quest'anno, da Maria Teresa Ruta a Walter Zenga.

Già perché, come è noto e come è evidente, il lavoro di squadra è uno dei punti forti di Mediaset. Protagonisti e personaggi di varie trasmissioni e reality show vanno scambiandosi tra un talk e l'altro con l'obiettivo di aumentare il clamore mediatico attorno ai fenomeni telesivi del momento. Un meccanismo che però, stando a quanto riporta Dagospia, De Fillipi avrebbe chiesto di interrompere nel caso dei vari show di d'Urso.