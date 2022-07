Barbara d'Urso in vacanza: le foto e il video della festa con gli amici

Meritato riposo per Barbara D’Urso che si gode le vacanze dopo una stagione televisiva ricca di impegni. Archiviate le voci di un possibile licenziamento da parte di Mediaset Barbara si appresta a ritornare protagonista del piccolo schermo a settembre, intanto la conduttrice fa incetta di energie durante le vacanze.

La villa di Capalbio

La mattatrice non ha scelto mete esotiche o i classici buen retiri amati dai vip, la D’Urso, come ogni estate, terminati gli impegni televisivi, si è spostata nella sua villa di Capalbio. E’ qui che Barbara ama trascorrere le vacanze in maniera genuina, ospitando di volta in volta flotte di amici. La D’Urso non è mai solo nella sua splendida tenuta immersa nella maremma Toscana. La conduttrice ed i suoi ospiti passano le vacanze lontano dalla frenesia cittadina, nello splendido casale in stile rustico corredato da un enorme spazio verde e un’immancabile piscina. Nonostante la ritiratezza del soggiorno a casa D’Urso non manca di certo il divertimento e la spensieratezza, come documentato dal volto televisivo sui social.

All'insegna dell'amicizia

Tuffi in piscina, serata danzanti, gite in compagnia, e i manicaretti di Barbara, che da brava padrona di casa delizia gli ospiti con la sua cucina. La D’Urso anche lontana dal piccolo schermo non smette di essere mattatrice ed intrattiene gli amici con domande pungenti, shooting e tanto sano divertimento. Non mancano nemmeno i reel in cui Barbarella ed i suoi ospiti, tra cui non mancano personaggi vip come Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia, si dilettano con i trend del momento. Insomma a casa D’Urso è un’avvicendarsi di amici e divertimento. Tra un weekend e l’altro Barbara rimane sola e recupera le energie, perché ecco poi arrivare un nuovo nutrito gruppo di amici che si insedieranno nella villa per trascorre giorni all’insegna della spensieratezza, come solo Barbara sa regalare, in tv ma anche nella realtà.

(Sotto, le foto e il video postati da Barbara D'Urso)