Barbara D'Urso vacanze rovinate: rientro in tv già da agosto

Barbara D?Urso si sta godendo delle spensierate vacanze nella sua villa di Capalbio in compagnia degli amici. Eppure una notizia arrivata a cambiare i piani estivi della conduttrice. Come riporta Davide Maggio in esclusiva , sembrerebbe che Mediaset in vista di un?accesa campagna elettorale avrebbe deciso di far tornare già ad Agosto tutti i programmi di Videonews. Inizieranno dunque in anticipo: Quarta Repubblica di Nicola Porro, Fuori dal Coro di Mario Giordano, Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio e anche lo stesso Pomeriggio 5 condotto da Barbara d?Urso.

?Rientro anticipato anche per l?informazione di Videonews. Barbara d?Urso verso il rientro ad agosto. Ufficialmente il primo giorno di scuola di Barbara D?Urso è fissato per lunedì 5 settembre. Ma a Cologno si mormora di un possibile rientro agostano, c?è addirittura chi si spinge ad ipotizzare lunedì 22 agosto come possibile data di inizio (nella stessa data come DM anticipato riprenderà Una Vita dopo la pausa estiva)?, si legge nel popolare blog.

Il ritorno (non più) a settembre

Dopo le paure di un licenziamento da parte di Mediaset l?infaticabile D?Urso ha firmato a Giugno il rinnovo del contratto. Durante l?ultima puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda lo scorso 10 giugno, la presentatrice aveva salutato il suo pubblico dando appuntamento a settembre e spazzando via tutte le malelingue: ?Abbiamo cambiato in tre mesi quattro studi televisivi: ebbene ci avete seguiti sempre, sempre. Abbiamo portato a casa, si dice così, la media del 18%, 20% sul target commerciale, e non è merito mio solo, ma è merito di tutti quanti compreso truccatrici, sarte, gli assistenti di studio, tutti. Ringrazio il direttore Giancarlo Scheri che ci ha ospitato sulla sua rete ? ormai io sono qui da ventidue anni ? e il nostro direttore Mauro Crippa e Andrea Delogu, che sono, Mauro Crippa soprattutto, il super capo dell?informazione, e Fabio Del Corno. Abbiamo fatto due settimane in più: è merito vostro, è merito del successo che ci avete regalato. Io vado un pochino in vacanza, vi penserò tantissimo. I primi giorni di settembre siamo ancora qui per mesi, mesi, mesi, mesi, mesi, mesi e mesi?, aveva detto festosa Barbara che a quanto pare dovrà organizzare un ritorno anticipato dalle ferie per buttarsi a capofitto nella campagna elettorale.