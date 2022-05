Barù inaugura il suo ristorante a Milano e riabbraccia Jessica Selassié

Reunion tra ex coinquilini della Casa del Grande Fratello ieri a Milano in occasione dell’inaugurazione del Temporary Restaurant di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, in arte Barù.

Il nuovo locale “Braci by Barù”, affacciato sui Navigli, offre un'ampia selezione di carne e pesce alla brace, grande passione dell’ex gieffino.

Per il grande evento tanti volti televisivi sono accorsi ad augurare buona fortuna all’opinionista, dallo zio Costantino della Gherardesca, passando per Victoria Cabello, fino allo chef Alessandro Borghese.

Soprattutto non potevano mancare gli ex coinquilini di Barù direttamente dalla casa più spiata d’Italia.

Sguardi complici con Jessica e la gaffe con Rosalinda

Davide Silvestri, Giucas Casella, Rosalinda Cannavò e le sorelle Selassié presenti all’appello degli invitati.

Per la prima volta dopo la fine del reality Barù ha rincontrato Jessica. Il romantico momento è stato immortalato dalle telecamere di “Chi”, presenti all’evento.

Sulle note di "No more i Love you’s" i due sono apparsi complici e distesi, scambiandosi sorrisi e tenere occhiate, riaccendendo le speranze dei fan della coppia, i così detti Jerù.

Altro momento topico che ha anticipato la serata ha coinvolto proprio un’altra inquilina della casa di Cinecittà.

Si tratta di Rosalinda Cannavò che ha intervistato Barù su “Casa Chi” prima dell’inaugurazione.

L’uomo sembrava non ricordare il nome dell’attrice: “Signorina come si chiama lei?”, ha chiesto all’ex gieffina. “Come mi chiamo io? Non sai il mio nome? Io sono profondamente offesa. Scherzo”, ha risposto Rosalinda, decisamente imbarazzata.

Tra risate di circostanza e l’altra Barù ha peggiorato la sua situazione: “Sei una ragazza molto carina”. A questo punto, alla Cannavò tocca presentarsi. L’attrice anticipa che sarà presente anche lei per l’apertura del suo ristorante. “Sei single Rosalinda?”, continua Barù. Chiaramente, Rosalinda si dichiara “felicemente fidanzata da un anno e mezzo”.

Nonostante la clamorosa gaffe la Cannavò ha deciso di presenziare comunque all’evento.