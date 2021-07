Belen a 12 giorni dal parto torna ad allenarsi: le polemiche sui social anche per le labbra "rifatte"

Il parto di Belen è stato molto seguito sui social. La showgirl ha condiviso le foto della piccola Luna Marì appena nata e nei giorni successivi non sono mancati gli scatti con i vestitini floreali o i momenti della nanna. Anche il primogenito di Belen, avuto dalla relazione con Stefano De Martino, Santiago è molto presente: emozionanti le foto del piccolo che tiene in braccio la sorellina, o la storia dove la copre dalla luce con il suo cappello.

A far discutere i fan, o sarebbe meglio chiamarli haters, di Belen Rodriguez sono stati prima la scelta di tornare a lavoro a pochi giorni dal parto (durante le registrazioni di Tu sì que vales si è sentita male) e poi una foto in bianco e nero che la ritrae mentre dorme con Luna Marì. Se avesse deciso di pubblicare come post, e non come storia, i momenti dei suoi allenamenti, dopo 12 giorni dal parto, sicuramente ne avremmo lette delle belle, ma qualcuno riesce a lanciare frecciatine comunque: "È semplice tornare in forma... Hai tutti ai tuoi piedi" scrive un utente.

"Se continua a non mangiare finirà di nuovo dritta in ospedale, ci tiene troppo all'apparire e non mi sembra che questa donna possa essere un buon esempio per le future mamme" scrive un altro utente. Insomma i commenti al vetriolo non mancano.

La polemica sulle labbra di Belen

La famosa foto in bianco e nero che vedete qui sotto, ha scatenato una nuova polemica sulle labbra di Belen. Già qualche settimana fa la seconda volta neo mamma è stata attaccata sui social per "essersi rifatta le labbra". Una smentita ufficiale non è mai arrivata e quindi il popolo dei social continua ad affermare che al posto delle labbra ha dei "canotti", alcuni le chiedono di "non gonfiarsele più".

Questo interesse sulla bocca dell'argentina risale più o meno ad aprile quando pubblicò un primo piano, sempre in bianco in nero, nel quale sono ben evidenziate le labbra. "Che esagerazione...le labbra più grandi del viso...." recita uno dei molti commenti, ma a sua difesa erano intervenute alcune fan che hanno sottolineato che in gravidanza le labbra si gonfiano, Belen mise un mi piace molto eloquente.