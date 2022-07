Belen e Stefano De Martino, la fuga d'amore a Sorrento

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo il loro secondo ritorno di fiamma nel segno della privacy. I due hanno condiviso rarissimi e sibillini contenuti di coppia sui social, cercando di proteggere dal clamore del gossip la loro relazione 3.0. Anche le vacanze di coppia sono all’insegna della riservatezza.

Le vacanze a Sorrento

I due hanno trascorso qualche giorno a Sorrento apparendo sempre più complici ed affiatati. Durante il soggiorno di coppia non poteva mancare un lauto pranzetto dall’executive chef Gennaro Scognamiglio all’ Hotel Alpha Sorrento Coast. Proprio Scognamiglio, amico dell’ex ballerino di Amici, su Tik Tok ha postato un simpatico video in compagnia della coppia rompendo la loro imperturbabile privacy. Belen e Stefano sono apparsi splendidi con un look vacanziero. Perfettamente rilassati dopo il pranzo si sono prestati con disinvoltura al siparietto dello chef. “Gennaro Scognamiglio, cucini benissimo”, esclama l’ex ballerino di Amici. “E’ la cucina più buona di Napoli e dintorni”, gli fa eco la Rodriguez. De Martino poi, in grande confidenza con Scognamiglio, suo amico, ironizza: “Mi dici grazie? Che grazie! Devi darmi 10mila euro”. Fa riferimento alle sue parole che, grazie ai tanti follower dei due, faranno una grande pubblicità allo chef. Scognamiglio, che ribatte scherzoso: “Vuoi un assegno?”.

Insieme nonostante gli impegni televisivi

Stefano si è concesso qualche giorno di pausa da Tim Summer Hits, programma musicale che conduce su Rai Due con Andrea Delogu, in diretta dalle piazze di alcune città italiane. Belen invece è già occupata con le registrazioni di Tu Sì Que Vales a Roma. Nonostante gli impegni lavorativi in giro per l’Italiai due cercano di ritagliarsi qualche momento di qualità da passare con il partner.