Il falso diplomatico che voleva fregare Belen Rodriguez (ma gli è andata malissimo)

A Belen Rodriguez non la si fa tanto facilmente. Anche se Marko Pale, 30 anni, croato residente a Belluno, è riuscito comunque a farsi 10 giorni a Capri, tra barca e locali di lusso, esibendo documenti (in cui si faceva chiamare Marco Falco) e bonifici falsi e fingendo di essere un diplomatico. A un noleggiatore di yacht lo scherzetto è costato 4500 euro, ma a qualcuno è andata peggio: all'Hotel Scalinatella che ha visto involarsi il novello Frank Abagnale Jr senza nemmeno riuscire farsi dire "Prova a prendermi" (e con 10mila euro di buco), così come a un altro gestore di un locale a cui ha fatto un bonifico che non è mai stato liquidato. Stava andando tutto liscio, racconta oggi il Corriere della Sera, finché non è arrivata Belen:

Nel frattempo il finto Marco Falco accoglieva a bordo nuovi amici (tra loro Mattia Ferrari, titolare di un'agenzia di comunicazione; lui, davvero, conosce Belén). Dal 22 agosto le scorribande per mare e per terra diventano quotidiane. Finché Danilo non deve traghettare la famosa Rodriguez per un evento. È domenica 30 agosto e non resiste alla tentazione di chiedere alla showgirl da quasi dieci milioni di follower (solo su Instagram) se conosca tal Falco. «Mai sentito». Di qui partono le telefonate al «console», che però ha il cellulare spento. Il mattino dopo, però, appena si sveglia, non è il suo cliente moroso che Danilo richiama, bensì i carabinieri di Capri, che arrestano il fu Marco Falco per truffa e false attestazioni sulla propria identità.

Processato per direttissima, è stato condannato a otto mesi per il secondo reato (il primo è stato stralciato, l’avvocato ha chiesto i termini a difesa). Scarcerato, Marko Pale si è già volatilizzato