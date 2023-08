Belen Rodriguez riabbraccia Santiago dopo la vacanza con De Martino (e lui non c'è)

Santiago è tornato da mamma Belen Rodriguez. Dopo alcuni giorni trascorsi con il padre a New York il bimbo è tornato per trascorrere il Ferragosto con la sorella Luna Marì, la nonna Veronica Cozzani e la madre. A mostrare il momento in cui si sono rincontrati è stata proprio Belen condividendo su Instagram un video che li cattura mentre si scambiano un lunghissimo abbraccio.

Poi Cozzani, in auto, si è messa a riprendere la figlia e il nipote mentre andavano in bicicletta. Il filmato è stato pubblicato su entrambi i profili e mostra un momento spensierato tra mamma e figlio. Con loro però, che si trovano a Albarella, non c'è Stefano De Martino che dalle storie che ha condivo su Instagram sembrerebbe essere in Puglia tra filari di olivi e la focaccia con il pomodoro.

Questa separazione a molti continua a risultare sospetta e va ad alimentare le voci che danno i due già per separati da mesi. Né Belen né Stefano hanno confermato o smentito la crisi, ma entrambi hanno pubblicato sui social dei messaggi più o meno subliminali: prima delle canzoni che sembrano condivise proprio con l'intento di catturare l'attenzione l'uno dell'altra e poi il video che ha fatto parlare per giorni di Rodriguez in cui i protagonisti sono sette cervi con delle grandi corna. Questo filmato ha suscitato molto scalpore perché da molti è stato interpretato come una conferma dei tradimenti di Stefano De Martino.