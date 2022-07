Bella Thorne nuovo amore dopo Benji. L'attrice avvistata con Ryan Eggold di “New Amsterdam”

Solo un mese fa giungeva al capolinea una delle storie più appassionanti di sempre, quella tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne. Il 3 giugno scorso il cantante ha annunciato la fine della relazione durata 3 anni con un post su Instagram. Una rottura che ha lasciato con l’amaro molti, visto che i due innamoratissimi, erano promessi sposi. Solo dopo un mese dalla conclusione dell’amore con Benji, l’attrice statunitense sembrerebbe aver trovato di nuovo l’amore. A rivelarlo è la testata di gossip Page Six, secondo cui la 24enne starebbe frequentando Ryan Eggold, collega attore, nonché star della serie “New Amsterdam”.

L'appuntamento di Bella e Ryan

Secondo quanto riferiscono fonti della testata i due sarebbero stati avvisati nei pressi dell’hotel e ristorante Surf Lodge di Montauk di New York. Qui avrebbero dovuto prendere parte ad una cena organizzata dall’attrice Rosario Dawson, tuttavia pare che la coppia abbia preferito non presenziare e concedersi un cocktail tête-à-tête ed una romantica passeggiata nella cornice della Grande Mela. Intanto i diretti interessati raggiunti da Page Six non smentiscono ne confermato la liaison. Quel che è certo è che Bella e Ryan sono entrambi single e sarebbero una coppia perfetta, secondo quanto riferiscono i ben informati. Come sappiamo Bella, 24 anni, ha di recente rotto il fidanzamento con Mascolo. Eggold, 37 anni, invece ha avuto due relazioni importanti alla spallw, dapprima è stato legato alla star di Twilight, Ashley Greene, e poi ha avuto una storia con la conduttrice di Today Show, Jill Martin. Quanto a Benjamin Mascolo sembrerebbe che il cantante italiano non si sia consolato dopo la fine della love story con Bella. Anche se pare che Benji stia pensando ad una persona del suo passato, ovvero l’ex collega Federico Rossi con cui costituiva il gruppo “Benji e Fede”. Sembra che i due potrebbero presto dar vita ad un nuovo progetto artistico insieme, per la gioia delle fan.