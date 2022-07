Ben Affleck riceve un regalo di nozze dalla ex moglie: la reazione di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez e Ben Affleck dopo le nozze hanno avuto la benedizione di Jennifer Garner, ex moglie dell’attore. Pare che la ex signora Affleck abbia appreso con gioia la notizia del matrimonio, celebrato a Las Vegas in gran segreto. Ma sembrerebbe che la Garner abbia fatto molto di più facendo visita ai neo sposini per congratularsi di persona.Ora le versioni su come l’ex moglie abbia preso le nuove nozze di Affleck sono divergenti.

Punti di vista differenti

L’agenzia The Grosby Group riporta che "una Jennifer Garner visibilmente arrabbiata si è presentata a casa di J.Lo domenica [17 luglio] a mezzogiorno”, evidentemente per cantargliene quattro. Di tutt’altro avviso la testata Hollywood Life, che il 22 luglio scriveva che Jennifer Garner ha reagito con gioia alla notizia delle nozze tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. Secondo una fonte della testata l'attrice ha addirittura inviato, come da usanza, un piccolo dono agli sposi. “Si è congratulata con Ben e JLo dopo il loro matrimonio a Las Vegas e ha inviato loro un bellissimo mazzo di fiori”, ha detto l’insider. Un gesto che ha conquistato la pop-star sud americana: “La Lopez è stata davvero commossa”, ha detto la gola profonda, aggiungendo: “Pensa che sia fantastico che 'Jen' [Garner] e Ben siano ancora così vicini”.

Il rapporto tra Jennifer Garner e Ben Affleck

Dopo 13 anni di matrimonio e 3 figli Jennifer Garner e Ben Affleck si stanno ricostruendo nuove vite, l’attrice ha infatti avuto una storia con l'uomo d'affari John Miller. Dopo che Affleck e Garner si sono separati nel 2015, hanno lavorato sodo per mantenere una relazione equilibrata, così da poter crescere insieme i figli: Violet, Seraphina e Samuel. Pare che l’attrice abbia accettato di buon grado la nuova fidanzata dell’ex marito, accogliendola nella sua grande famiglia allargata: “’Jen' ha ufficialmente accolto JLo nella sua famiglia dopo che si sono sposati", ha spiegato la fonte di Hollywood Life. “[Lopez] ha un'enorme influenza su Ben e tutto ciò che 'Jen' ha sempre desiderato è che fosse sano, felice e sobrio in modo da poter essere lì per i suoi figli. Lui è tutte queste cose adesso”.