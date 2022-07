Beyoncé sbarca su TikTok con un video dedicato ai fan

Sono tante le star internazionali che hanno un loro account su Tik Tok. Tra i grandi assenti Beyoncé. La pop star per la gioia dei fan, ieri, 14 luglio, è finalmente approdata sulla piattaforma amata dai più giovani. La cantante ha aperto il suo canale rinominato semplicemente @beyonce ed ha postato il primo contenuto. Per il suo debutto sul social la cantante ha condiviso un emozionante video dei suoi fan sulle note del nuovo singolo, “Break My Soul”. Nella clip si vedono i supporter di Beyonce mentre ballano, cantano, piangono, si scatenano con in sottofondo la nuova canzone della diva. Tra di loro c’è anche una fan piuttosto celebre, Cardi B che grida le parole della canzone: "In case you forgot how we act outside”. “Vedere tutti voi che vi scatenate mi ha reso così felice. Grazie così tante per tutto l'amore per Break My Soul. Con amore B”, ha scritto Beyoncé a corredo del primo post su TikTok, per poi taggare nei commenti i creator e i fan che compaiono nel video, rimasti letteralmente estasiati dal gesto.

Il catalogo di Beyoncé disponibile su Tik Tok

Oltre ad essere approdata su Tik Tok, la pop star ha fatto molto di più. La cantante ha reso disponibile il suo catalogo di canzoni completo sulla piattaforma, così che d’ora in poi tutti le possano usare come sottofondo nei loro video. Da "Single Ladies” a “Love on top”, ne vedremo sicuramente delle belle! Break My Soul è il singolo che anticipa l’album Renaissance, in uscita il prossimo 29 luglio. Sul nuovo disco la cantante ha detto: “Creare questo album mi ha permesso di trovare un posto dove sognare e trovare una via d'uscita durante un periodo spaventoso per il mondo - ha fatto sapere la cantante 40enne annunciando il disco - Mi ha permesso di sentirmi libera e avventurosa in un momento dove poco altro si stava muovendo. La mia intenzione era di creare un luogo sicuro, un luogo senza giudizi. Un luogo dove essere liberi dal perfezionismo e dal pensare troppo. Un luogo dove gridare, liberarsi, sentire la libertà. È stato un bel viaggio”.