Blackout a Mediaset: Barbara D'Urso nell'oscurità

Blackout a Mediaset questa sera. Lo studio di Cologno Monzese si è ritrovato improvvisamente senza luce. Barbara D'Urso ha condotto alcuni minuti di "Live non è la D'Urso" senza vedere cosa stesse accadendo intorno a lei.

Il buio è arrivato durante la messa in onda di un servizio su "Gli sciacalli del Covid": alcuni commercianti sono stati avvicinati da questi sciacalli che hanno offerto somme irrisorie per comprare attività in difficoltà per colpa dell'emergenza sanitaria o per offrire prestiti a tassi altissimi.

Il commento della conduttrice è stato: "Il servizio era così shock che siamo rimasti senza luce".