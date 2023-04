Blanco pubblica il nuovo album, piovono critiche e la fidanzata lo difende: le sue parole

Blanco a un anno e mezzo dalla pubblicazione del suo album d'esordio, Blu Celeste, è tornato con un nuovo cd: "Innamorato". Questo secondo lavoro è stato particolarmente sentito dal cantautore che ha anche deciso di tatuarsi il titolo sulla schiena.

Le canzoni sono 12 e tra queste due hanno creato particolare eco: una è "Un briciolo" in cui duetta con Mina e "Giulia" in cui racconta la fine della relazione con la sua ex fidanzata. La storia d'amore con Giulia Lisoli è finita circa un anno fa, ovvero dopo la vittoria di Sanremo di Blanco e Mahmood con "Brividi". Adesso nella vita del giovane cantautore c'è un'altra donna, Martina Valdes. La loro relazione è iniziata poco dopo la rottura con Giulia e proprio a lei è dedicato questo album.

Su Instagram Blanco ha scritto un post in cui spiega i motivi per cui Martina è stata la sua musa ispiratrice: "Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina. Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stronzo tanto quanto ci tengo. E non ascoltare gli altri perché parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i coglioni ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista".

Queste parole non hanno convinto molto i fan del cantante e sono piovute critiche: c'è chi ha sottolineato come solo la sua ex, Giulia, sia citata nell'album; chi ha scritto "Io ti amo, ma la vera persona che ti è stata vicino fin dal principio non è lei, e lo sappiamo tutti" riferendosi all'ex, ovviamente. E ancora "Non ascoltare gli altri ecc però nell'album c'è una canzone per la tua ex, c'è qualquadra che non cosa". Proprio a queste accuse e prese in giro riferite sia a Blanco sia a Martina, ha deciso di rispondere Valdes.

Martina Valdes prende le difese di Blanco, il suo fidanzato

Nelle sue storie Instagram Martina ha deciso di rompere il silenzio e di rispondere a chi mette in dubbio sia il loro amore, sia la dedica di Blanco.

"Chi mi conosce sa che non mi piace espormi e creare 'situazioni di cui parlare', ma voglio chiarire questa cosa. Non limitatevi a sentire una canzone, ma ad ascoltarla che è ben diverso", qui il riferimento al brano in cui Blanco parla della storia con Giulia. "Cercate di capire anche il testo e non solo soffermarsi su un titolo che può essere fraintendibile, ha scritto quella canone quando nemmeno ci conoscevamo e ha semplicemente voluto condividere oggi la fine di una storia passata, delle emozioni vissute di tempo fa". "La musica è la sua forma d'arte e io lo appoggerò sempre, qualunque cosa decida di raccontare. Ora non soffermatevi su queste piccolezze e ascoltatevi tutte le meraviglie che ha fatto uscire compresa "Giulia". Hai spaccato tutto amore", così Martina ha concluso il suo intervento in difesa di Blanco.