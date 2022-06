Blue Ivy è una mini-Beyonce. La figlia della pop-star e il rapper è una teen-ager

Tutti ricordano la piccola Blue Ivy quando era una tenera bambina, ma la figlia di Beyonc e Jay-Z è cresciuta, e somiglia sempre di più alla pop-star. La bambina, oggi 10 anni, è apparsa insieme al papà durante le finali NBA. Blue Ivy ha assistito a bordo campo alla partita che ha visto confrontarsi a San Francisco i Celtics contro i Golden State Warriors. La piccola ne ha approfittato per trascorrere del tempo di qualità padre-figlia con il rapper. Mamma Beyoncé era assente, ma Blue Ivy sembra aver ereditato il suo senso della moda.

Il look di Blue Ivy

La figlia delle due star è ormai una teen-ager come ci suggerisce il suo outfit. La ragazzina per l?occasione ha sfoggiato una t-shirt con su scritto ?brown skin girl?, un cenno alla sua canzone vincitrice di un Grammy direttamente dal merchandising della mamma, che è stata abbinata a una giacca in pelle nera. Blue Ivy ha terminato il suo look con pantaloni neri, orecchini a cerchio, scarpe da ginnastica Nike bianche e nere e occhiali da sole. La ragazzina si è mostrata con i suoi capelli ricci al naturale e un filo di lipgloss. Anche Jay-Z ha scelto un ensemble casual abbinato a quello della figlia, maglietta nera, pantaloni da jogging neri e scarpe da ginnastica Puma bianche. Jay-Z si è atteggiato con la piccola da perfetto papà orgoglioso mentre guardavano la partita: ?Durante il gioco Jay-z le ha tenuto un braccio intorno alla spalla e le ha fatto notare diverse cose sul campo", ha detto una fonte a E! . "Era così orgoglioso di lei. Le ha dato un bacio grande papà sulla guancia?, ha aggiunto.

La pre-adolescenza

Tuttavia Blue Ivy, da perfetta pre-adolescente, si è mostrata un po? imbarazzata dalle tenerezze del papà, specie quando la ragazzina è stata mostrata sullo schermo. La ragazzina è stata immortalata mentre veniva abbracciata dal papà, chiedendogli di non toccare la sua folta chioma: "Non i miei capelli". Il rapper di ?Empire State of Mind? ha risposto dandole un bacio sulla guancia.