Alessandro Cecchi Paone: passione incontenibile con il fidanzato di 34 anni più giovane

Un’estate nel segno dell’amore per Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista e divulgatore scientifico, 60 anni è stato beccato da “Chi magazine” in vacanza con la nuova fiamma. Il fortunato si chiama Simone, 26 anni, un esile biondino lontano dal mondo dello spettacolo, ecco tutto quello che sappiamo sinora di lui. Nonostante i 26 anni di differenza con l’ex gieffino la passione è incontenibile.

In barca in Costiera Amalfitana

I due sono stati paparazzati in barca a largo della costiera Amalfitana mentre scambiano bollenti effusioni a bordo. Cecchi Paone qui è di casa, e oltre a Stefano ha portato con sé a largo un nutrito gruppo di amici. La comitiva è salpata da Positano per poi fare sosta a Praiano in un noto ristorante di pesce. Il giornalista ha immortalato la gita su Instagram taggando gli amici, ma non Simone, che cerca di tenere lontano dal mondo del gossip.

Le parole di Cecchi Paone su Simone

Nonostante la riservatezza, Cecchi Paone ha parlato a “Chi” del rapporto speciale che lo unisce a Simone. Tra loro le cose sembrano andare davvero a gonfie vele come raccontano le immagini: “E’ una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo se vogliamo, sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi, per una serie di eventi in cui ho presentato il mio libro sul 5G e Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi”. In effetti a giudicare dalle foto rilasciate dalla rivista di gossip le attenzioni di Alessandro sono tutte rivolte al 26enne tra baci appassionati e carezze.

Le foto di Chi