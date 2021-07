Alessia Marcuzzi pazzesca: la foto hot fatta dal marito

La conduttrice, in vacanza in Sicilia, posa senza veli per il suo compagno

Lontana dalla tv Alessia Marcuzzi si gode l'estate in famiglia. La conduttrice - che qualche settimana fa ha ufficializzato il suo addio a Mediaset - è in vacanza in Sicilia e sfoggia una forma fisica strepitosa. Non che non ci abbia già abituato a tanta bellezza, ma l'ultima foto pubblicata su Instagram è a dir poco "pazzesca". Parole del marito e dei follower, andati letteralmente in tilt.

L'idea di immortalarla su uno scoglio, al tramonto, con addosso solo gli slip, è stata infatti del compagno Paolo Calabresi Marconi, come racconta lei nel post: "Sì, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaa. Non dirmelo due volte". Ed è stato di parola, perché lo scatto è davvero stupendo. Fiamme ovunque, poi Marina La Rosa le fa giustamente notare: "Sì vabbè... Ma qualcuno secondo te ha guardato le mutande? E bravo tuo marito".

Il post di Alessia Marcuzzi

Il futuro televisivo di Alessia Marcuzzi

Adesso Alessia Marcuzzi vuole solo trascorrere un po' di tempo con la sua famiglia. Sul suo futuro televisivo non ci sono novità né indiscrezioni, l'unica cosa certa è che al momento un ripensamento - sia da parte sua che dell'azienda - è fuori discussione e non ci sono state offerte da parte di altre reti. Ma per una come lei, amatissima dal pubblico, tutto può succedere.