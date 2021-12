"Il posto più strano dove hai fatto l’amore?": Alessia Marcuzzi azzarda la piccante rivelazione

È sempre più confidenziale il rapporto che Alessia Marcuzzi ha con i follower, ormai certi di ricevere assoluta sincerità ad ogni tipo di domanda a lei rivolta, anche quella più piccante… Collezione di vibratori, posizioni sessuali preferite, sketch dedicati a chi ha un debole per i suoi piedi: c’è spazio per tutti i tipi di curiosità nello spazio ormai denominato Alex in the Box dove i social diventano luogo virtuale per le confidenze più intime. Le ultime sono arrivate qualche ora fa e stavolta hanno rivelato qual è il posto più strano dove Alessia ha fatto l’amore, ma anche mostrato la versione ironica di uno spogliarello con tanto di intimo in vista.

"Il posto più strano dove hai fatto l’amore?" E Alessia risponde

Con l’immagine di un aereo che sorvola lo schermo, Alessia Marcuzzi ha risposto a chi attraverso le Instagram Stories le ha chiesto qual è posto più strano in cui ha fatto l’amore, lasciando così intendere che proprio gli spazi limitati di un aereo sono stati luogo della sua esperienza più insolita.

E ancora: “Alessia mi fai vedere dove tieni tutti i tuoi meravigliosi collant” chiede qualcun altro. Pronta la risposta di Alessia che apre i cassetti e dice: “Ora tu mi devi spiegare che cosa ci fai? Già ho aperto il cassetto e ho fatto vedere i vibratori ed è successo un disastro… Ora i collant… Magari la vedi come una cosa sadomaso, ma io li uso come fascia per i capelli” aggiunge mentre si posiziona le calze in testa davanti allo specchio.

Non manca poi una velata dichiarazione d’amore al marito, ripreso mentre gioca con il loro cagnolino: “C’è solo lui”, dice mostrando Paolo Marconi Calabresi a chi le chiede come procede la sua vita da sposata. Infine, una panoramica sugli splendidi addobbi natalizi della loro casa piena di luci che, ammette Alessia, sono opera di Paolo, l’uomo della sua vita.