Amedeo Goria pazzo di Sonia Bruganelli: "Ha una grande carica erotica"

Amedeo Goria stato uno dei protagonisti dello scorso Gf Vip. Il giornalista si è raccontato in un?intervista a Novella 2000, dove ha ripercorso la sua carriera da latin lover.

Il rapporto con il sesso

Il 68enne ha rivelato di essersi lasciato con Vera Miales. Nonostante sia al momento single Goria non rinuncia al sesso, asserendo di sapere ancora al fatto suo: ?Farebbe notizia se rivendicassi l?astinenza, tuttavia non sarebbe vero; sconfesserei me stesso e il mio slancio vitale. Finché sarò portato a vedere nell?altro sesso un?immagine di bellezza, seduzione e intrigo, mi sentirò abbastanza giovane da darmi alla carnalità. Sotto quel punto di vista sono vitale come trent?anni fa, con però le ambizioni che competono a un uomo di quasi sette lustri?.

Le donne di Amedeo Goria

Oltre Maria Teresa Ruta, sono state tante le donne note accanto al conduttore. Tuttavia tra di loro c?è qualcuno che gli ha rifilato un due di picche. E? Lory Del Santo, che pare non abbia voluto saperne di Amedeo: ?Mi viene in mente Lory del Santo. Nonostante Wikipedia mi annoveri tra gli uomini della sua vita?.

La dichiarazione su Sonia Bruganelli

C?è però una donna del piccolo schermo che inaspettatamente fa battere il cuore del presentatore, ed è proprio un volto conosciuto durante il Gf Vip. L?intervistatrice domanda infatti a Goria se ci fosse una ex coinquilina nella casa più spiata d?Italia che lo attraesse.

Il padre di Guenda Goria dà una risposta spiazzante, ammettendo di non essere attratto da una concorrente bensì da un?opinionista del reality: ?Sì, ma non tra le concorrenti. Penso che Sonia Bruganelli abbia una grande carica erotica. I suoi occhi sono brucianti e il binomio ?ironia-senso della vita? da cui è distinta, è irresistibile?, ha asserito il giornalista, che se la produttrice non fosse sposata con Paolo Bolonis si sarebbe detto pronto a conquistarla: ?Se non fosse impegnata la correggerei?, ha ammesso Goria. Insomma chissà cosa dirà la tagliente Sonia della dichiarazione del giornalista?