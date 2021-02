Andrea Delogu nuda tra le lenzuola: Ema Stokholma la immortala così

Andrea Delogu ha sempre amato i quadri della sua amica Ema Stokholma - che oltre ad essere una speaker è anche una bravissima artista - e stavolta invece di commissionargliene uno, ha posato direttamente per lei. Senza veli.

La conduttrice si è fatta immortalare nuda, tra le lenzuola, con la macchina fotografica, e lo scatto (sensualissimo) Ema lo ha poi ritratto su tela. È una foto di qualche mese fa, che la Delogu aveva già condiviso ma in totale e soprattutto 'da lontano', mentre le immagini pubblicate ora dall'amica sono decisamente più ravvicinate e dettagliate. "La mia musa fotografata e dipinta da me" ha scritto su Instagram la speaker francese, facendo il pieno di like e commenti entusiasti. Andrea è a pancia in giù, poggiata sul fianco sinistro, immortalata in tutta la sua genuina fisicità. "Sei meglio della Venere di Botticelli" scrive un follower, e un altro: "Sei una delle poche del mondo vip che ha una sensualità spontanea". Tra i commenti anche quello dell'attrice Valeria Solarino: "Quadro super ma bellissima anche la foto", ma sono davvero tanti i complimenti per l'artista e per la protagonista dell'opera, che lascia un cuore accanto al post.

Sotto la foto di Andrea Delogu, pubblicata su Instagram da Ema Stokholma

L'amicizia tra Ema Stokholma e Andrea Delogu

Ema e Andrea si sono conosciute quando erano poco più che ventenni. Deejay una, vocalist l'altra, il loro manager la ha iniziate a far lavorare insieme e da allora le loro strade non si sono più divise. Un'amicizia cresciuta anno dopo anno, tra vita privata e carriera, fino a diventare un punto di riferimento fondamentale per entrambe. Si sono aiutate nei momenti più difficili e oggi sono l'una lo specchio dell'altra.

Sotto le foto e il dipinto