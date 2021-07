Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, confessioni piccantissime: senza filtri sotto le lenzuola

Passione alle stelle tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due, che si sono innamorati al Grande Fratello Vip, hanno più che recuperato tutti i freni che si erano messi all'interno della Casa di Cinecittà e da quando sono usciti si vivono a pieno un'intimità che assicurano essere "perfetta".

Non è semplice trovare un partner complice sotto le lenzuola, ma entrambi confessano di essere stati molto fortunati. "Sotto le coperte va tutto bene" rivela l'attrice siciliana in un'intervista su Chi, aggiungendo: "In tutte le salse. Sono anche pro all'uso di sex toys a letto, ma per ora ci bastiamo da soli e non li utilizziamo. Diciamo che ci bastiamo e ci avanziamo. Se in futuro li useremo vi faremo sapere". Rosalinda fa sapere anche di essere un'amante delle coccole dopo il sesso: "Io sono una da coccole anche per ore e ore. Lui resiste al massimo 10 minuti, poi si staccca".

Andrea Zenga: "Rosalinda mi farebbe sangue anche col pigiama della nonna"

Tra loro, oltre a un sentimento profondo, c'è un'attrazione fisica fortissima, come spiega Andrea: "Lei mi seduce con lo sguardo. Potrebbe avere anche il pigiama della nonna che mi farebbe sangue lo stesso. Io però la preferisco in mutande. Se devo proprio decidere la vorrei in culotte". A a proposito del suo after sex ammette: "Ho bisogno dello stacco sigaretta. Una sorta di pausa di riflessione, gli uomini sicuramente mi capiranno". Si prospetta un'estate bollente.