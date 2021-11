Arisa e la proposta del porno attore: "Facciamo un calendario insieme"

Arisa ha scoperto l'amore per il proprio corpo e le proprie curve e sta per pubblicare il suo nuovo album "Ero Romantica" che si sarebbe dovuto chiamare "Porno romantica". Questa svolta sexy e "Pop Porno", come cantava il duo Il Genio, di Arisa è accompagnata anche da alcune foto un po' osè condivise sui social.

È Single da qualche mese, dopo la rottura con l'agente Andrea Di Carlo, Arisa si concede a baci sul palco di Ballando con le Stelle dov'è una delle concorrenti e al Corriere della Sera ha confidato che se dovessero proporle un film soft-porn accetterebbe. Sulla scia di questa dichiarazione è arrivata la proposta dall'attore hard Max Felicitas di fare un calendario senza veli.

L'attore porno Max Felicitas e il possibile calendario con Arisa

La proposta è arrivata tramite le storie Instagram di Max Felicitas, all'anagrafe Edoardo Barbares, che riprendendo quando detto dalla cantante le ha lanciato un'offerta: "Oggi mi sono alzato e ho letto la tua dichiarazione, che prenderesti in considerazione l'idea di fare qualcosa sul soft porn. La mia proposta è quella di realizzare un calendario insieme, una cosa soft, elegante, un vedo non vedo, in cui il ricavato va in beneficenza. Se ti va, ne possiamo parlare, mi metto a disposizione". Arisa ancora non ha risposto.

Max Felicitas, chi è l'erede di Rocco Siffredi

Max Felicitas e da alcuni è considerato l'erede di Rocco Siffredi. Edoardo Barbares, in arte Max Felicitas, è nato in Fiuli nel 1992 ed è ormai da alcuni anni che recita in film porno. Sul suo profilo Instagram, che conta 796mila follower, scherza senza problemi sulla sua professione e i doppi sensi non mancano.