Arisa versione fetish: la foto è (troppo) hot

Incontenibile. E' il termine per descrivere meglio Arisa nelle ultime settimane. La cantante non solo sta sfoggiando le sue inedite doti da ballerina sulla pista di Ballando con le stelle, ma continua ad alzare l'asticella hot su Instagram.

L'ultima foto pubblicata è al cardiopalma: sguardo intenso in camera, capelli biondi sciolti sulle spalle che non arrivano a coprire il seno nudo, prorompente, cinto appena da qualche laccio intrecciato. "E donna sia" scrive Arisa nel post, citando il suo ultimo singolo, Altalene: "In pace, in guerra, in avaria, ma vita brulica spigliata finché avrà tempo su e giù per la Sua strada, finalmente la Dea si è risvegliata". E sembra che questa strofa parli proprio di lei, così divina e fiera nella sua femminilità. Naturale e maestosa, Arisa non smette di stupire i follower ma neanche di infiammarli con tutta questa sensualità.

Stavolta nessuna censura (almeno per il momento). Lo scatto bollente campeggia sul suo profilo da ieri sera, non come quello di qualche giorno fa, con le emoticon sui capezzoli, cancellato dopo qualche ora, rimpiazzato però da una foto in lingerie rossa ad alto tasso erotico. La svolta sexy di Arisa è apprezzatissima.

Il post di Arisa