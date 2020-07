Barbara d'Urso, il topless in piscina è da 10 e lode (a 63 anni)

Ah, però! Che Barbara d'Urso fosse in splendida forma non c'erano dubbi, ma quella che sfoggia dalla piscina della sua villa a Capalbio lascia senza parole. Distesa a pancia in giù, con metà corpo in acqua, la conduttrice regala un topless (di schiena) mozzafiato che oscura la bellezza della collina toscana sullo sfondo. Proprio un bel panorama, non c'è che dire.

Una silhouette da fare invidia a una trentenne, a 63 anni Carmelita ha un fisico scolpito e super tonico. Merito di un'alimentazione sana e di tanto allenamento, che segue anche in vacanza. Barbara, infatti, non molla neanche un po' e tra una sessione di tintarella e un bagno rinfrescante in piscina, si fa una camminata veloce ogni sera, prima di cena, immersa nella natura.

La conduttrice sta ricaricando le batterie prima di ripartire a settembre con i suoi programmi su Canale 5, tutti riconfermati, ma non si allontana dal suo pubblico. Sui social, infatti, condivide ogni momento della sua vacanza... Col cuore.