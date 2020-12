Belen, con Antonino la domenica sera è caliente

Il filtro in bianco e nero non basta a smorzare la passione che traspare nell'ultima foto pubblicata su Instagram da Belen Rodriguez. La showgirl - corpetto aderente e mini salopette di jeans - si immortala tra le braccia del fidanzato Antonino Spinalbanese, che a petto nudo la bacia con trasporto.

"Mi perdo nei tuoi baci" scrive Belen, ricevendo migliaia di like e facendo sognare i follower, tra cui anche Caterina Balivo, che lascia un bel cuore per i due innamorati, e Gessica Notaro: "Siete bellissimi - scrive l'ex Miss Romagna - Solo tanta felicità per voi, alla faccia di chi non crede nell'amore e sa solo criticare. Chi è veramente felice non giudica. Io sono con voi". "Ti batte il cuore" le fa notare una fan e lei risponde senza esitare: "Forte".

All'appello non manca qualche critica, ma la shogwirl ormai sa bene come farsela scivolare addosso. Merito anche dell'amore, che la manda in estasi, come fa sapere tra i commenti: "Chi è innamorato è beato".

La storia tra Belen e Antonino

Tutto è iniziato ad agosto. Si sono conosciuti a Milano e poco dopo hanno trascorso una settimana a Ibiza insieme ad altri amici, ed è lì che sarebbe scattata la scintilla. Antonino Spinalbanese, classe 1995, è un noto hairstylist e ha undici anni in meno di Belen, ma la differenza d'età non sembra pesare sulla coppia. Grazie a lui la showgirl ha ritrovato il sorriso dopo la burrascosa fine del matrimonio con Stefano De Martino.