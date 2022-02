Belen e Stefano passano di nuovo la notte insieme: le foto della ritrovata complicità

Belen e Stefano, Stefano e Belen. La coppia più chiacchierata del momento, a pari merito solo con Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sta facendo sognare chi da sempre avrebbe voluto vederli insieme. Sguardi complici, duetti, dolci attenzioni e numerose notti passate insieme insieme.

Dopo la festa di compleanno di Patrizia Griffi, grande amica di Belen, i due sono stati paparazzati mentre entravano nella casa di De Martino per passare la notte insieme. "Era raggiante, aveva le farfalle nello stomaco" raccontano a Chi alcuni dei presenti alla festa a cui hanno partecipato tutti tranne Antonino Spinalbese. Con l'ex parrucchiere non sembra esserci un buon rapporto, forse a incrinare il loro legame, oltre ad una possibile incompatibilità, è stata anche l'ombra di De Martino. Quello tra Belen e Stefano sembra uno degli amori dei film, o dei libri, tormentato ma così forte che ti tiene legato per anni.

Durante la festa sono sempre stati insieme, si sono parlati all'orecchio, hanno cantato insieme e sembravano felici.

La coppia sembrerebbe aver deciso di fare le cose con calma, studiarsi, prendere le misure. Loro figlio Santiago merita rispetto e di sicuro loro stanno pensando anche a questo, motivo per il quale hanno deciso di stare anche un po' da soli e capire se è possibile ricostruire la famiglia, visto che c'è anche una bambina appena nata. Li attenderanno settimane complesse e in molti sperano che si concludano con un lieto fine.

Foto dal settimanale Chi