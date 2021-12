Belen e i fidanzati con lo stampino: da Corona a Spinalbese, la somiglianza è incredibile

Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo di Belen Rodriguez, della sua vita sentimentale, dei suoi flirt e ad anche delle crisi che accompagnano questi flirt. Dopo la definitiva rottura con Stefano De Martino, le pagine del gossip sono state inondate dai particolari sul suo nuovo compagno (almeno fino a quando non ci sarà la definitiva comunicazione della rottura) Antonino Spinalbese. Un particolare salta all'occhio: l'incredibile somiglianza tra i vari compagni della showgirl.

I fidanzati di Belen Rodriguez

La storia con Fabrizio Corona è durata dal 2009 al 2012, è stata caratterizzata da numerosi tira e molla. Ogni volta tornavano insieme perché l'attrazione fisica a mentale era molta. Nel 2012 è arrivato Stefano De Martino. Galeotta fu la sua esibizione come ballerina per una notte al serale di Amici, dopo un anno si sposano e poi nasce il piccolo Santiago. La coppia si lascia nel 2015. Nel 2016 la storia con il campione di Moto Gp Andrea Iannone, stanno insieme per tre anni e poi un inaspettato riavvicinamento tra Stefano e Belen.

De Martino e Rodriguez stanno insieme solo per un anno però, la loro felicità sembrava reale ma le motivazioni che li avevano portati alla prima rottura probabilmente si sono ripresentate. Ecco che entrano nella vita di Belen altri tre uomini, prima un breve flirt con Gianmaria Antinolfi, nel luglio 2020, (spesso ricordato dall'uomo durante la sua permanenza nella casa del Gf Vip) e poi Antonino Spinalbese.

Con Spinalbese è subito amore, a febbraio ufficializzano la storia ed anche la seconda gravidanza dell'influencer. A luglio è nata la loro piccola Luna Marì. Da lì a poche settimane la coppia entra in crisi, le foto insieme sono rare, sono spesso sono divisi e forse non passeranno insieme nemmeno il Natale.

Poi arriva lo scoop, Belen con un altro uomo, mano nella mano: si tratta di Michele Morrone (attore e modello 31enne).

Ma cosa hanno in comune tutti questi aitanti uomini? La fisicità. Sono simili, i colori, i capelli, i muscoli e anche i tatuaggi. Dalle foto che postano sui social spesso non sono neanche ben riconoscibili, l'unico che non rispetta proprio i canoni è Gianmaria Antinolfi e infatti con lui è stato solo un breve flirt.