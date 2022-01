Belen e Michele Morrone, semplice amicizia? Spuntano le foto a casa di lei. Poi arriva Iannone

Belen Rodriguez è single, questo è quello che lei stessa ha confidato sui social (forse per mettere un punto definitivo alla storia con Antonino Spinalbese), ma sembra destinata a incontrarsi con i suoi ex e non solo. Da qualche settimana il nome di Michele Morrone è sempre più spesso scritto, e pronunciato, vicino a quello della modella. Semplice amicizia? Ancora non è dato saperlo, ma i loro incontri sono diventati quasi un appuntamento fisso. Dopo il primo, in un locale, gli altri si sono svolti tutti a casa di Belen, a testimoniarlo le foto dei paparazzi. L'attore 31enne è stato fotografato, la settimana scorsa, mentre entrava alle 21:30 nell'abitazione di Rodriguez e poi mentre ne usciva all'una di notte; come specifica il settimanale Chi Morrone non era per nulla felice di vedere i fotografi.

Dopo Morrone ecco Andrea Iannone

Belen ai fotografi aveva affermato di essere "più leggera" da un mese, che sia merito anche dell'attore di 365 giorni? Ancora è presto per sbilanciarsi, anche se, va detto, sono entrambi single e sono genitori (Morrone ha divorziato dalla moglie nel 2018, dopo otto anni di relazione, i due hanno due figli) capiscono quindi il peso di avere una famiglia.

Ma per un nuovo, presunto, flirt ce ne sono altri due che ritornano. Passeggiare per Milano sta diventando sempre più complicato per l'imprenditrice argentina, dietro un angolo potrebbe trovarsi un ex ed è più o meno quello che è accaduto.

Prima l'incontro inatteso con Marco Borriello, poi Fabrizio Corona e ora anche Andrea Iannone. Il campione di moto gp e la modella si sono incrociati per strada domenica scorsa, dopo che lei aveva partecipato ad un brunch dove erano presenti anche Santiago e Luna Marì, di pochi giorni fa è la partecipazione di Iannone a Verissimo e alla Toffanin ha parlato anche di Belen e del loro rapporto. I due si sono prima sorrisi e poi stretti in un caloroso abbraccio. Inoltre al famoso brunch erano presenti, come riporta Chi, anche Piergiorgio Borriello (il fratello di Marco) con la figlia Vittoria, Francesca Bonfanti e Daniele Baltimara con i figli Andrea e Eva.

Chi sceglierà Belen?

A tutto ciò vanno aggiunti i rumors di un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, insomma intorno a Belen gravitano una serie di uomini bellissimi, forse nessuno è interessante abbastanza? Forse la modella si sta ritagliando del tempo solo per sé e i figli? Lo vedremo, intanto le foto con Stefano De Martino e Michele Morrone, a casa di lei, hanno acceso le speranza di vederla di nuovo accompagnata.