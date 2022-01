"Belen Rodriguez sta tornando con l'ex marito Stefano"

Secondo quanto riferito dal paparazzo Andrea Franco Alajmo Belen Rodriguez e Stefano De Martino si starebbero frequentando di nuovo. Alajmo era uno degli ospiti di Mattino 5. Federica Panicucci già in apertura del programma aveva svelato che sarebbe stato annunciata una vera e propria "bomba".

Dopo il blocco dedicato al Grande Fratello Vip, ecco che il paparazzo pronuncia le tanto attese parole: "La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De Martino. Ormai da tre settimane. E non per il figlio. Quindi Belen sta tornando col suo ex marito".

È tempo di scoooop a #Mattino5!



Il nostro paparazzo ci ha sganciato una bomba in diretta ?



Ora attendiamo solo le foto ? pic.twitter.com/VyfXi9J1KB January 18, 2022

Per molti questa notizia non è una novità, da giorni si parla di un loro riavvicinamento, ma Andrea Franco ha delle foto che dimostrerebbero questo ritorno di fiamma. Le immagini saranno pubblicate da un giornale o settimanale che le acquisterà, per creare ancora più enfasi il paparazzo ha aggiunto "Le foto non mentono mai".