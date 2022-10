Britney Spears senza freni, nuda su Instagram

Britney Spears compare e scompare su Instagram. La pop star si è di frequente cancellata per poi fare ritorno sul social, sempre in modalità hot. Già nei mesi scorsi la cantante aveva mandato in visibilio i followers postando dei suoi scatti decisamente audaci. “Ops! I dit it again”, verrebbe da dire, Britney ci è ricascata condividendo ieri le sue immagini più sexy di sempre.

Lo shooting osé

La Spears è volata nella sua isola hawaiana preferita, Maui, in compagnia del terzo marito, Sam Asghari, con cui è convolata a nome in giugno. Come di consueto l’artista statunitense ha approfittato dello scenario da sogno e le temperature tropicali per mettersi a nudo, letteralmente. La cantante di “Baby one more time”, è apparsa su Instagram come mamma l’ha fatta. Solo un grande cappello di paglia in testa e un orologio al polso. Britney ha coperto il seno con le mani, mentre ha aggiunto un emoticon per celare le zone più intime.

La reazione dei figli

Delle foto che sono state apprezzate dai suoi oltre 41 milioni di followers, ma probabilmente non ai suoi figli. I due ragazzi, Sean Preston, 17 anni, e Jayden James, 16 anni, avuti dall’ex marito Kevin Federline non vogliono più vedere la madre, proprio a causa degli scatti osé postati sui social. Tanto che, in una recente intervista a Mail, il 44enne rapper e ballerino ha raccontato che i due figli hanno scelto spontaneamente di non partecipare al matrimonio di Britney con il 28enne modello Sam Asghari.

“Mi sono dovuto scusare con i miei figli per le conseguenze che certe foto potrebbero avere su di loro e sulle loro vite. Cerco di spiegare che forse è solo un altro modo in cui la loro madre cerca di esprimersi, ma ciò non toglie il fatto che lei continui a pubblicare quegli scatti”, ha riferito alla testata Federline, secondo il quale per i figli “è dura”avere a che fare con la continua esibizione del corpo della madre: “Non riesco a immaginare come ci si sente ad essere un adolescente che deve andare al liceo dopo tutto questo”.