Cardi B nuda per sbaglio su Instagram: elimina la foto ma lo screen vola

Scivolone hot per Cardi B. La rapper americana, che l'11 ottobre ha festeggiato il suo 28esimo compleanno, ha pubblicato per sbaglio una foto senza veli proprio qualche ora prima della festa. Insomma, il regalo più che riceverlo l'ha fatto lei ai fan. Se pensava infatti di essersela cavata cancellando il post appena se ne era accorta, tra i suoi 76 milioni di follower ce n'è stato più di qualcuno ad aver fatto velocemente lo screen.

Cardi B senza reggiseno sui social

Il primo piano di Cardi B senza reggiseno impazza sui social (con tanto di meme al seguito) e lei, ormai, se ne è fatta una ragione. "Perché? Un errore così stupido. Perché?" ha tuonato su Twitter, rimproverandosi per l'errore. Poi ha fatto pace con se stessa: "Sapete una cosa? Non ho intenzione di picchiarmi per questo". E a qualcuno che faceva ironia sulla grandezza dei suoi capezzoli ha anche risposto: "Ho allattato un bambino per 3 mesi, ecco perché le tette sono diventate più grandi, quindi anche i capezzoli sono diventati più grandi. Fammi sapere se tuo padre vuole essere allattato".

La rapper, infine, l'ha presa con filosofia: "Non ci penserò più. Ormai è successo. Fan***, non è nemmeno la prima volta. Ero una spogliarellista, quindi qualunque cosa". E si è goduta la sua festa.

Gente procede esse nude da Cardi B ? pic.twitter.com/ydoBVZIpUB — Aline Rosario (@alinerosario123) October 13, 2020

OMG CARDI B EXPOSED HERSELF pic.twitter.com/ojlK2hHtZ3 — JUZADDY (@juzaddyxo) October 13, 2020

Cardi B nude pic.twitter.com/f5cLzrnWN9