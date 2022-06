Il lato b di Chiara Ferragni infiamma il 2 giugno

La pizza di Chiara Ferragni ha sempre un'aura di magia intorno, che sia su una tavola o in una piscina. Se le foto del trancio che si rigenera dal piatto sono ormai un cult, quella pubblicata oggi su Instagram dall'imprenditrice digitale ha tutte le potenzialità per diventarlo presto.

Sdraiata a pancia in sotto su un materassino gonfiabile a forma di pizza, mentre si gode un po' di refrigerio in piscina, Chiara sfoggia un micro bikini nero che fa cadere l'occhio proprio lì, sul lato b, apprezzatissimo dai follower. "Pronta per un po' di sole, pizza e mare" scrive, prima di partire per Forte dei Marmi, dove trascorrerà il ponte del 2 giugno insieme alla famiglia.

"Prova costume bene direi" scrive qualcuno, mentre un'altra fa notare: "Che poi dallo schermo piatto non vedi quant'è rotondo". Ma si riesce vagamente a intuire...

La foto pubblicata da Chiara Ferragni