Chiara Ferragni, via tutto in Grecia: il topless bollente

Grecia e libertà. Chiara Ferragni si gode qualche giorno di vacanza con gli amici a Idra - splendida isola del Peloponneso - lontana da impegni lavorativi e familiari. Fedez è a Milano, alle prese con gli ultimi concerti che lo vedono tra i protagonisti con la sua hit estiva 'La dolce vita' (venerdì era al Jova Beach Party a Marina di Ravenna), mentre Leone e Vittoria sono in Sardegna con la nonna Marina Di Guardo.

L'imprenditrice digitale si è presa un po' di tempo solo per lei e alcuni dei suoi più cari amici, come Chiara Biasi, Veronica Ferraro, Angelo Tropea e Filippo Fiora. Risate e divertimento ma anche tanto relax, come nella foto pubblicata dalla camera del resort che li ospita. Chiara si immortala solo con lo slip in pizzo, bianco, mentre con il braccio si copre appena il seno. Abbronzata e super tonica, nello scatto è appena uscita dalla doccia e ha i capelli ancora bagnati. E un po' di acqua gelida servirebbe ai follower andati in tilt davanti a questo post. "Sei tu la nostra dea greca", "bomba", "hot mama" sono alcuni dei commenti. Non è la prima volta che Chiara Ferragni pubblica scatti sexy. L'ultimo, pochi giorni fa, quello in cui indossava dei pantaloni finti che le mettevano in mostra il lato b. Una svolta audace apprezzatissima dai fan.

Tra poco invece inizieranno le vacanze familiari dei Ferragnez, che molto probabilmente torneranno anche quest'anno in Sardegna, tutti insieme. Sarà un'estate con un sapore ancora più bello per loro, dopo l'incubo finito per Fedez e Leone e Vittoria ormai inseparabili.

Chiara Ferragni in Grecia con gli amici, le foto su Instagram