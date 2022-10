Clizia Incorvaia e il "micro-top" sfoggiato alla festa di compleanno

Le occasioni importanti sono il momento giusto per mettersi in mostra secondo Clizia Incorvaia. Dopo aver sfoggiato un seducente topless durante il battesimo del figlio Gabriele, l’ex gieffina ci casca di nuovo. Questa volta l’occasione è stata offerta dal suo compleanno, e come di consueto il volto televisivo ha fatto parlare non tanto per le celebrazioni, quanto per l’outfit provocante.

L’outfit seducente di Clizia

Ma cosa avrà sfoggiato la showgirl questa volta? La compagna di Paolo Ciavarro, 42 anni, si distingue per il suo look da eterna lolita. Gonnelline, tanto rosa, teneri broncetti, Clizia a dispetto dell’età strizza l’occhio al mondo infantile, non dimenticando però un tocco di seduzione. E anche l’ensamble scelto per festeggiare il compleanno non poteva che riflettere il suo particolare stile. L’Incorvaia ha optato per una mini-gonna in pelle nera dalla linea ad A, calze scure e plaform heels a completare l’outfit. La sicula ha inoltre sfoggiato una mini bag Le Ciquito di Jacquemus in fucsia.

Ma il vero pezzo forte del look è la parte superiore. Clizia ha indossato un mini cardigan rosa taglio crop, dal tocco morbido. La particolarità? Lo scollo del golfino, decisamente molto audace. La maglia si distingue per una generosa apertura sul seno della festeggiata, che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Clizia torna quindi a mostrare ai followers quanto avevo già messo in evidenza questa estate con il suo topless. Lo scollo è così provocante che protagonista diventa il tatuaggio in mezzo al décolleté della donna, un ex-voto a forma di cuore.

La festa di compleanno

Clizia ha compiuto gli anni il 10 ottobre. Dopo una festa in famiglia con Paolo Ciavarro e i figli Gabrielle e Nina, avuta dall’ex Francesco Sarcina, l’Incorvaia ha organizzato nei giorni scorsi un grande party a Roma con amici e parenti. Tema dell’evento i fantastici anni ’90. La neo-42enne ha quindi chiesto ai suoi invitati di sfoggiare dei look dal sapore nineties, come anche lei ha fatto. Tanti i volti noti presenti, dalla celebre suocera Eleonora Giorgi a Rita Rusic e Licia Nunez.