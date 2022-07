Dayane Mello e Soleil Sorge, la passione esplode in strada: baci e toccatine hot

Sono inseparabili Dayane Mello e Soleil Sorge. Le due amiche stanno trascorrendo molto tempo insieme ultimamente e dopo una giornata al Lago di Como - dove si sono immortalate in pose mozzafiato, in bikini, prima e dopo bagni ristoratori - anche a Milano non si lasciano un attimo.

Whoopsee le ha beccate in giro per il centro, affiatatissime, insieme a un'altra loro amica, Dana Saber. Le due si fanno travolgere dalla passione, lasciandosi andare a baci e palpatine bollenti, senza porsi il problema di dover necessariamente definire il loro rapporto. Prima dal parrucchiere, poi a pranzo in via Monte Napoleone, le 'Mellos' - come le chiamano i loro fan - non passano inosservate, ma loro hanno occhi solo l'una per l'altra. Eccole poi sulla Terrazza Martini a un evento di Radio Deejay, e in diretta Soleil mette tutti a tacere: "Si parla tanto di amore, di qua e di la, ho portato la mia anima gemella". E ancora un altro bacio. "Amicizia speciale", come quella tra Dayane e Rosalinda Cannavò al Gf Vip di un anno fa? Il 'copione' sembra identico.

Il coming out di Dayane Mello

Nella Casa del Grande Fratello Vip, dove si era legata molto a Rosalinda, Dayane Mello parlò apertamente della sua bisessualità: "Amare un uomo o una donna non cambia nulla per me". E poco dopo spuntarono nomi e rumors su presunte relazioni con donne: Maria, che pare facesse parte della sua stessa agenzia, e una donna di spettacolo che l'avrebbe corteggiata a lungo. Alla lista si aggiunse anche il nome di Allegra Ioppolo, che però smentì tutto (anche se in molti parlavano di lei come l'ex fidanzata di Dayane).

Le foto pubblicate da Dayane Mello