Il Natale in 'intimo' di Elisabetta Canalis

L'ex velina posa in lingerie e manda in tilt i follower

"Il camino s'è acceso da solo" scrive un follower accanto all'ultimo post di Elisabetta Canalis. E non è l'unico. La foto pubblicata su Instagram dall'ex velina infiamma i fan, che vanno completamente in tilt per il suo body nero trasparente. Effetto vedo-non-vedo che stuzzica la fantasia, nonostante quando si parli di lei bellezza e sex appeal sono più che evidenti, anche con un maglione a collo alto.

La Canalis posa in lingerie per un noto brand di intimo, ma più che una pubblicità è un regalo di Natale. Sempre alle prese con la vita da mamma e la sua passione per lo sport, non è semplice infatti vederla con outfit così sexy e generosi che fanno di lei una vera musa in grado di ispirare le più focose fiamme sui social. "Vietato ai deboli di cuore" scrive qualcuno, ma il colpo di grazia alle giovani aspiranti Canalis lo dà un altro: "Altro che ventenni". Proprio così, l'ex velina è "l'emblema delle quarantenni", come fa notare un follower. E vagli a dare torto.