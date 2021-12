La moglie pubblica una foto in intimo (super sexy), Facchinetti replica: "Tutto a posto?"

Con una foto che la mostra in forma smagliante, (s)vestita solo da un completino intimo che fa di reggiseno e slip dettagli tanto minuti quanto sensuali, Wilma Faissol ha interagito con chi sui social le ha chiesto come si fa ad avere un fisico come il suo. "Alimentazione, esercizio fisico, riposo e composizione genetica" ha replicato allora la splendida 39enne, madre di tre figli e moglie di Francesco Facchinetti che, da parte sua, non ha certo sorvolato su tanta esibizione.

Proprio come i follower della moglie, infatti, anche il cantante e produttore musicale è rimasto incantato dalla bellezza della sua dolce metà, rilanciata su Twitter con una battuta che sottolinea l’orgoglio di avere accanto una donna di tale bellezza: "Tutto a posto amore mio?" è stata la domanda retorica scritta a corredo delle immagini della consorte, commentata dai fan che stanno apprezzando molto l’intima condivisione e pure un fascino indiscutibile.

Chi è Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti

Wilma Helena Faissol è nata a Rio De Janeiro, in Brasile, il 2 febbraio 1982 ed è cresciuta in Svizzera, dove ha conseguito una laurea come dentista e successivamente un master in chirurgia ortopedica facciale. Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol si sono conosciuti per caso a Marrakech e da allora non si sono mai più lasciati. Sposati dal 2014 a Mariano Comense in provincia di Como, i due hanno due figli, Leone e Lavinia. Prima di loro, Wilma è diventata mamma di Charlotte, nata da una precedente relazione.