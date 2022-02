Irama è fidanzato, arriva la conferma. Chi è Victoria Stella Doritou

Irama finalmente si è sbilanciato e ha annunciato di avere una fidanzata. Per molti fan dell'artista questa notizia potrebbe non essere una novità, ma il cantautore sul suo profilo Instagram ha poche foto e quelle pubblicate riguardano quasi del tutto la musica. Impossibile, quindi, comprendere se nella vita di Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, avesse o meno una compagna.

A fare luce sulla questione è stata Mara Venier ieri, durante la puntata di Domenica In. Irama Plume era uno degli ospiti e dopo aver parlato di musica, del tour ecco che zia Mara, come ogni buona zia, gli fa la fatidica domanda "Ma hai la morosa?". Ed ecco che il cantante risponde: "Sì, adesso sì". Non ha però aggiunto nessun'altra informazione.

Irama e la nuova fidanzata Victoria Stella Doritou: chi è

Dopo essersi lasciato con Giulia De Lellis, Irama si sarebbe innamorato poco dopo di Victoria Stella Doritou. Secondo alcuni il loro rapporto sarebbe iniziato addirittura prima della separazione con l'influencer. I due starebbero insieme dal 2019, Victoria fino al 2018 era fidanzata con Andrea Zelletta. La modella è nota al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne.

Victoria è nata nel 1997 a Limassol, la seconda città più importante dell’isola di Cipro. La passione per la moda l'accompagna fin da bambina, prima di diventare modella però ha studiato danza classica all'accademia ungherese di danza il "Magyar Tancmuveszeti Egyetem". Le scarpette sono poi state sostituite dalle décolleté, ha iniziato a viaggiare per il mondo, guadagnandosi da vivere posando per campagne pubblicitarie e sfilando per molti brand di moda.

Le foto di coppia condivise da Victoria