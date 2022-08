"20 minuti di sesso al giorno": la confessione piccante di Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono una coppia ormai da quasi un anno. La loro relazione sembra andare a gonfie vele come testimoniano anche alcune dichiarazioni fatte al settimanale Nuovo. Dopo quella che sembrava una crisi, a seguito della partecipazione di Chiofalo a La Pupa e il Secchione durante la quale aveva fatto degli apprezzamenti all'attrice Malena, la coppia oggi è diventata inseparabile e stanno trascorrendo le vacanze tra la Puglia e la Campania.

I due al settimanale parlano delle loro abitudini sessuali rivelando che fanno l'amore ogni giorno, anche dopo i litigi per fare pace, ma il personal trainer con una passione per la chirurgia plastica ha colto l'occasione per dare consigli a tutte quelle persone pigre che non hanno voglia di allenarsi, soprattutto d'estate, per tenersi in forma: "Basta fare l’amore in un locale climatizzato, privilegiando le ore notturne. E poi, dopo ogni rapporto, bere almeno un litro d’acqua fresca per ristabilire la temperatura corporea. Fare l’amore non fa bene solo all’umore ma pure al fisico. A chi è pigro e non ama la palestra consiglio di fare almeno 20 minuti d’amore al giorno al posto dell’ora di camminata".

La coppia è pronta allo step successivo, ovvero andare a convivere. Ancora però non hanno deciso se scegliere Roma, città di Chiofalo, o Firenze città dell'ereditiera: la decisione è stata rimandata all'autunno, ma è probabile che i due scelgano Roma visti gli impegni lavorativi di entrambi, Drusilla ad esempio ha pubblicato il suo primo libro fantasy dal titolo "Lilith & Abraham. Le origini".

Drusilla e Francesco: storia di un amore

Chiofalo e Gucci si sono fidanzati nel 2021 a seguito di un viaggio di lavoro a Istanbul, una particolare chimica li ha spinti a proseguire la conoscenza e alla fine è scoppiato l'amore. Molto diversi ed anche con interessi diversi, la coppia ha trovato in queste differenze la loro forza per stare insieme.

"Ti ho conosciuta per caso quest’estate - ha scritto Chiofalo su Instagram dopo pochi mesi dall'inizio della loro relazione - ti vedevo molto diversa da me e inarrivabile per uno come me...mai avrei pensato che tra noi potesse succedere tutto questo...mi sento un uomo felice e anche molto fortunato ad aver trovato una persona come te...grazie amore mio per stare al mio fianco...sei diventata parte una fondamentale della mia vita e non posso più fare a meno di te... ti amo".