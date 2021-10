Nuovo amore per Francesco Montanari dopo Andrea Delogu

È notizia del 30 settembre che Andrea Delogu abbia un nuovo compagno. Dopo la fine del matrimonio con Montanari la conduttrice ha ritrovato l'amore con Luigi Bruno, fotomodello di professione e poco conosciuto nel mondo dello spettacolo, ma su Francesco Montanari non si avevano notizie di nuovi flirt... almeno fino ad oggi. L'attore con una Instagram story ha mostrato quella che sembrerebbe essere la sua nuova compagna.

Francesco Montanari e la nuova compagna

Francesco Montanari potrebbe essere fidanzato. Usiamo il condizionale perché non è stata fatta nessuna dichiarazione ufficiale, ma la storia che ha pubblicato su Instagram mostrava una donna, con i capelli biondi a caschetto, che ha preferito non farsi riprendere. Francesco ironizzava sul disordine presente nella camera da letto, il caos era dovuto alla preparazione delle valigie per il ponte di Ognissanti. L'attore chiedeva alla misteriosa donna se si stesse vergognando per il disordine. Presto ci saranno maggiori informazioni su questa nuova coppia? Per il momento l'ex di Andrea Delogu ha pubblicato solo un selfie di lui, da solo, su una barca...

Delogu-Montanari: la fine dell'amore

Andrea Delogu e Francesco Montanari erano legati dal 2016, a gennaio 2021 i due si sono detti addio per ragioni ancora ignote. Non è chiaro se a pesare su di loro sia stato il lockdown, oppure se i motivi siano altri. Nei mesi scorsi si era parlato di un presunto flirt con Stefano De Martino, ma tra i due ci sarebbe solo una amicizia. A conquistare la 39enne sarebbe stato invece il misterioso Luigi Bruno.